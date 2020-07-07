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Тепер він та його молода дружина можуть поплатитися свободою на термін до 12 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, у Нацполіції повідомили, що біля Вінниці було затримало 35-річного громадянина Австрії та його 22-річну дружину, які влаштували так зване дитяче модельне агентство в приватному будинку.
Насправді пара знімала дитяче порно та продавала його у Мережі. Встановлено, що хлопчиків та дівчаток фотографували та знімали у напівоголеному вигляді. «Агентство» проіснувало три роки.
«Зловмисники продавали порноконтент іноземцям за криптовалюту, яку потім конвертували в гривню», - розповіли у регіональному ГУНП.
Також встановлено, що такі зйомки відбувались без згоди батьків дітей. Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію). Зловмисники можуть сісти за грати на термін до 12 років.
15:07: Австрієць влаштував біля Вінниці агентство для зйомок непристройного контенту з дітьми
14:08: У Києві медики Центру мікрохірургії ока вийшли на протест
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