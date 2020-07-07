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Apple збирається відкрити свій офіс в Києві

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 14:36
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Apple збирається відкрити свій офіс в Києві

Наразі компанія шукає головного бухгалтера.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Страна», у столиці України незабаром відкриється офіс представництва американської компанії Apple. Журналісти зазначили, що у кінці травня Apple зареєструвалася в Україні як юрособа.

Наразі компанія шукає головного бухгалтера. Про це йдеться на офіційному сайті Apple, де також вказаний ряд вимог до кандидатів. Серед них володіння українсьою та англійською мовами.

За словами журналістів, все вказує на те, що офіс представництва відкриється зовсім скоро. 

 

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