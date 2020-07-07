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У Києві медики Центру мікрохірургії ока вийшли на протест

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 14:08
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У Києві медики Центру мікрохірургії ока вийшли на протест

Вони нагадали, що через реформу їх унікальний заклад може закритися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня,  лікарі київського Центру мікрохірургії ока влаштували акцію протесту біля Київської міської державної адміністрації (КМДА). Вони закликали зберегти унікальні медичні установи. Зокрема, Центр мікрохірургії ока, який є останнім закладом, де дітям рятують зір.

Як відомо, через відсутність фінансування на тлі реформи Супрун медзаклад можуть закрити. Відомо, що працівникам лікарні припинили платити зарплату.

«Фінансували до травня місяця. А тепер ми ні авансу, ні зарплати не отримали», - заявили учасники акції.

«Ми вже втретє збираємося тут, під стінами КМДА, але реакції як не було, так і немає. Департамент охорони здоров'я Києва робить все для знищення лікарень. Якщо нас не почують наша унікальна установа просто закриється», - додали вони.

Учасники акції були одягнені у білі халати та захисні маски. З собою вони взяли ряд тематичних плакатів.

 

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