У Києві медики Центру мікрохірургії ока вийшли на протест

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Вони нагадали, що через реформу їх унікальний заклад може закритися.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, лікарі київського Центру мікрохірургії ока влаштували акцію протесту біля Київської міської державної адміністрації (КМДА). Вони закликали зберегти унікальні медичні установи. Зокрема, Центр мікрохірургії ока, який є останнім закладом, де дітям рятують зір.
Як відомо, через відсутність фінансування на тлі реформи Супрун медзаклад можуть закрити. Відомо, що працівникам лікарні припинили платити зарплату.
«Фінансували до травня місяця. А тепер ми ні авансу, ні зарплати не отримали», - заявили учасники акції.
«Ми вже втретє збираємося тут, під стінами КМДА, але реакції як не було, так і немає. Департамент охорони здоров'я Києва робить все для знищення лікарень. Якщо нас не почують наша унікальна установа просто закриється», - додали вони.
Учасники акції були одягнені у білі халати та захисні маски. З собою вони взяли ряд тематичних плакатів.
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