Ризикнули поплатитись свободою – На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти»

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 13:36

Зловмисникам вдалось заволодіти сумою в понад 2,5 млн грн та табельною зброєю інкасатора.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, близько 10-ї години на Полтавщині невідомі підірвали інкасаторський автомобіль «Укрпошти». Зловмисникам вдалось заволодіти сумою в понад 2,5 млн грн. Також вони забрали табельну зброю інкасатора.

Інцидент трапився поблизу села Тишки Лубенського району. Відомо, що двоє осіб, які перебували в автомобілі «ГАЗель», отримали тілесні ушкодження. Один з охоронців в реанімації.

Наразі поліція шукає зловмисників. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (замах на вбивство) та частини 4 ст. 187 (розбій) КК України. Зловмисники можуть сісти за грати на термін від 10 до 15 років або ж довічно.