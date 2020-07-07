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Укрзалізниця озвучила нові правила для студентів

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 13:12
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Укрзалізниця озвучила нові правила для студентів

Студентам дозволили користуватися своїм квитком з додатку «Дія».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, у прес-службі Укрзалізниці повідомили, що студенти тепер мають право користуватися цифровим студентським квитком з мобільного додатку «Дія». А саме при посадці у поїзд.

Представники Укрзалізниці нагадали також, що зі студентським квитком мандрівники мають право купити квиток за пів ціни.  Мова йде про студенти вишів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних училищ.

 

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