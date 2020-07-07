Аксьонов назвав кількість хворих на коронавірус у Криму

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 12:42

За словами так званого голови Криму, за минулу добу зафіксували 28 нових випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на анексованому півострові за минулу добу зафіксували 28 нових випадків зараження коронавірусом.

«14 з них виявлені при проведенні протиепідемічних заходів, 6 випадків - при скринінгу здорових осіб, 8 - при зверненні за медичною допомогою. Всі хворі госпіталізовані, визначено коло контактних осіб, щодо яких проводяться профілактичні заходи», - зазначив він.

Тепер загальна кількість хворих складає 789 осіб. Кількість летальних випадків Аксьонов не уточнив. Відомо, що за весь період одужали 578 осіб.