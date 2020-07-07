Аксьонов назвав кількість хворих на коронавірус у Криму

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За словами так званого голови Криму, за минулу добу зафіксували 28 нових випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на анексованому півострові за минулу добу зафіксували 28 нових випадків зараження коронавірусом.
«14 з них виявлені при проведенні протиепідемічних заходів, 6 випадків - при скринінгу здорових осіб, 8 - при зверненні за медичною допомогою. Всі хворі госпіталізовані, визначено коло контактних осіб, щодо яких проводяться профілактичні заходи», - зазначив він.
Тепер загальна кількість хворих складає 789 осіб. Кількість летальних випадків Аксьонов не уточнив. Відомо, що за весь період одужали 578 осіб.
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