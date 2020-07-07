Названо 3 країни, які найбільше цікавлять українців під час пандемії

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Список країн представив міністр МЗС Дмитро Кулеба.
Новину передає «Преса України».
Міністр МЗС Дмитро Кулеба назвав три країни, які залишаються в топі українських мандрівників під час пандемії. Це Угорщина, Туреччина та Франція. Саме ці країни мандрівники, які планують поїздку, перевіряють на інтерактивній карті планування подорожей.
За словами міністра, Угорщина могла потрапити до списку, оскільки через територію країни діє транзит. Він не виключив, що через Угорщину українці планують подорож в країни ЄС автомобілем.
Також українці цікавляться ситуацією у Польщі, Сербії, Німеччині, Росії, Іспанії, Греції, Італії, Хорватії, Румунії, Єгипті, Білорусі.
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