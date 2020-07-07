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В анексованому Криму екстренно сів пасажирський літак

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 11:36
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В анексованому Криму екстренно сів пасажирський літак

На його борту знаходилось близько 200 пасажирів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, в анексованому криму екстренно сів пасажирський літак Boeing 747. Повітряне судно з близько 200 пасажирами сіло в Сімферополі. Відомо, що прямував літак з Єкатеринбурга.

У прес-службі міжнародного аеропорту Сімферополь заявили, що літак приземлився в штатному режимі за розкладом. Тим часом ряд ЗМІ зазначили, що посадка була саме аварійною, однак інших причин посадки озвучено не було.

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