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Виступаючи на шоу Савіка Шустера, він розповів про стан армії України у 2014 році.
Новину передає «Преса України».
Колишній президент України Петро Порошенко виступив в ефірі ток-шоу «Свобода слова» Савіка Шустера. Зокрема, політик відповів на запитання, чому за його головування не був звільнений Донецьк. А саме в 2014 році.
Як відомо, член консультаційної ради у справах ветеранів при президенті України Михайло Дворянчук заявив, що війну можна було «10 разів завершити до Іловайська».
«Коли я був обраний на пост президента України, був захоплений весь Донбас, в тому числі з Донецьком. І тільки мій наказ про початок контрнаступу і рішучі дії волонтерів, добровольців і воїнів Збройних сил України дозволили нам звільнити 2/3 окупованого Донбасу. І Маріуполь, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк і Костянтинівку, і Краматорськ і Слов'янськ та інші», - розповів Порошенко.
Нагадаємо, 5 липня була 6-та річниця підняття над міськрадою Слов'янська прапора України. Цього ж дня українські захисники увійшли до Краматорська.
11:03: Порошенко пояснив, чому Донецьк не звільнили в 2014 році
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