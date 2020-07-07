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1,3 мільйона японців готуються до евакуації через повінь

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 10:28
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1,3 мільйона японців готуються до евакуації через повінь

Стихія забрала життя 50 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що масштабна повінь у Японії забрала життя півсотні людей з початку липня. 10 людей вважаються зниклими безвісти. Ще 1,3 мільйона людей в японських префектурах Фукуока, Кумамото, Нагасакі і Оіта готуються до евакуації. 

За даними місцевих ЗМІ, повінь виникла через триваючі дощі. Вона розпочалась на півдні країни, потім поширилась на північну частину острова Кюсю. Людям стало недоступне залізничне і автобусне сполучення. Також тисячі будинків залишилися без світла.

 

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