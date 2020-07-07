Порошенко пояснив, чому Донецьк не звільнили в 2014 році 11:03
1,3 мільйона японців готуються до евакуації через повінь 10:28
Сіамські близнюки-довгожителі Гейлон померли у віці 68 років 09:19
Онлайн навчання в США – Іноземним студентам скасують візи 08:37
«Бурштиновим» містом Рівне кататиметься Lamborghini за 15 млн грн 08:03
ЄС каже Україні прямим текстом: знай своє місце, землерийка 07:37
Tesla створить мікрофабрики для виготовлення вакцин від коронавірусу 15:07
У Японії якість тунця визначатимуть за допомогою телефонного додатку 14:45
Спека та дощі – Синоптик представила українцям свіжий прогноз 14:24
Ілон Маск підтримав рішення Каньє Уеста зайняти місце Дональда Трампа 13:26
Замість $10 платитимуть $3000 – Gilead наживиться на пацієнтах з Covid-19 10:00
У Великій Британії спалахнули масові посткаранитинні гуляння у пабах 09:20
Стихія забрала життя 50 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що масштабна повінь у Японії забрала життя півсотні людей з початку липня. 10 людей вважаються зниклими безвісти. Ще 1,3 мільйона людей в японських префектурах Фукуока, Кумамото, Нагасакі і Оіта готуються до евакуації.
За даними місцевих ЗМІ, повінь виникла через триваючі дощі. Вона розпочалась на півдні країни, потім поширилась на північну частину острова Кюсю. Людям стало недоступне залізничне і автобусне сполучення. Також тисячі будинків залишилися без світла.
11:03: Порошенко пояснив, чому Донецьк не звільнили в 2014 році
10:28: 1,3 мільйона японців готуються до евакуації через повінь
09:19: Сіамські близнюки-довгожителі Гейлон померли у віці 68 років
08:37: Онлайн навчання в США – Іноземним студентам скасують візи
08:03: «Бурштиновим» містом Рівне кататиметься Lamborghini за 15 млн грн
07:37: ЄС каже Україні прямим текстом: знай своє місце, землерийка
15:07: Tesla створить мікрофабрики для виготовлення вакцин від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.