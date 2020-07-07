В Україні 564 нових хворих на коронавірус

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Найбільше нових випадків захворювання у Львівській області – 144 людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні зафіксували 564 нові випадки захворювання на коронавірус. Найбільше нових хворих у Львівській області – 144 та Закарпатській області – 83.
Загальна кількість хворих становить 49 607 людей, з яких 1283 померли та 22 193 одужали.
Ситуація в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 1979 випадків;
Волинська область — 2788 випадків;
Дніпропетровська область — 1116 випадків;
Донецька область — 686 випадків;
Житомирська область — 1469 випадків;
Закарпатська область — 3458 випадків;
Запорізька область — 598 випадків;
Івано-Франківська область — 2744 випадки;
Кіровоградська область — 663 випадки;
м. Київ — 5665 випадків;
Київська область — 2809 випадків;
Львівська область — 6445 випадків;
Луганська область — 85 випадків;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1919 випадків;
Полтавська область — 325 випадків;
Рівненська область — 4228 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2108 випадків;
Харківська область — 2416 випадків;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5032 випадки;
Черкаська область — 678 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
09:19: Сіамські близнюки-довгожителі Гейлон померли у віці 68 років
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