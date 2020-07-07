В Україні 564 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 09:54

Найбільше нових випадків захворювання у Львівській області – 144 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні зафіксували 564 нові випадки захворювання на коронавірус. Найбільше нових хворих у Львівській області – 144 та Закарпатській області – 83.

Загальна кількість хворих становить 49 607 людей, з яких 1283 померли та 22 193 одужали.

Ситуація в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 1979 випадків;

Волинська область — 2788 випадків;

Дніпропетровська область — 1116 випадків;

Донецька область — 686 випадків;

Житомирська область — 1469 випадків;

Закарпатська область — 3458 випадків;

Запорізька область — 598 випадків;

Івано-Франківська область — 2744 випадки;

Кіровоградська область — 663 випадки;

м. Київ — 5665 випадків;

Київська область — 2809 випадків;

Львівська область — 6445 випадків;

Луганська область — 85 випадків;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1919 випадків;

Полтавська область — 325 випадків;

Рівненська область — 4228 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2108 випадків;

Харківська область — 2416 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5032 випадки;

Черкаська область — 678 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій відсутні.