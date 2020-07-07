Сіамські близнюки-довгожителі Гейлон померли у віці 68 років

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Ронні та Донні Гейлон працювали у цирках та стверджували, що мали хороше життя.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що найстаріші сіамські близнюки у світі Ронні та Донні Гейлон померли у Дейтоні, штат Огайо. Їм було 68 років. Смерть близнюків наступила 4 липня.
Як відомо, Ронні та Донні були з'єднані в талії. У них був спільний травний тракт, статевий орган та пряма кишка, які контролював Донні. У кожного було своє серце. Лікарі хотіли розділити братів, однак ніхто не міг гарантувати, що операція буде успішною.
Брати працювали на карнавалах та цирках ще з трирічного віку й завжди стверджували, що прожили чудове життя. У Ронні та Донні було ще 9 братів та сестер.
Близнюки потрапили у Книгу рекордів Гіннеса як найстаріші з’єднані близнюки у світі, коли їм виповнилося 63 роки у 2014 році. Останні 10 років вони страждали від різних проблем зі здоров’ям.
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