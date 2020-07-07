Онлайн навчання в США – Іноземним студентам скасують візи

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Іноземців, які прибули у США на навчання і які не покинули країну у зв’язку з переходом університетів на онлайн-класи, чекає депортація.
Новину передає «Преса України».
За даними видання BBC, цієї осені іноземним студентам не дозволять залишитися у США, якщо їх навчальні заклади повністю перенесли навчання в режим онлайн. Американське агентство з питань імміграції та митного забезпечення заявило, що студенти навіть можуть зіткнутися з депортацією, якщо вони не дотримуються озвучених правил.
Як відомо, у США багато університетів переходять на інтернет-класи через пандемію коронавірусу. До слова, Гарвард оголосив, що навчання проходитиме в Інтернеті.
Варто зазначити, що велика кількість іноземних студентів їздить до США. Вони є важливим джерелом доходу для університетів, оскільки багато хто платить за повне навчання. За даними Міністерства торгівлі США, міжнародні студенти внесли в економіку країни 45 мільярдів доларів в 2018 році.
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