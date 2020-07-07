«Бурштиновим» містом Рівне кататиметься Lamborghini за 15 млн грн

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 08:03

У Мережі посміялись з власника такого авто.

Новину передає «Преса України».

Не так давно стало відомо, що у рівненському Сервісному центрі МВС було зареєстровано рідкісний автомобіль Lamborghini Aventador SVJ. Італійський спортивний автомобіль коштує близько 15 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що у світі таких авто близько тисячі. Поява його у Рівному, місті, яке прославилось на всю Україну та світ копачами бурштину, дещо насмішила Мережу.

«Просто в цьому році добре вродив бурштин)», - пожартували у Мережі.

«Хтось на коронавірусі заробив», - припустила інтернет-спільнота.

«Ще один з подвійним підборіддям створюватиме дискомфорт на дорогах», - відзначила інтернет-спільнота, натякаючи на особливу їзду власників дорогих авто у Рівному.

«Рівне – яскравий приклад того, як безкарність дозволяє людям скуповлювати цілі під'їзди на Щасливому, заганяти в країну трикляті BMW, Tesla….», - додали у Мережі.

Як повідомлялось раніше, рівняни жалілись на неадекватних власників BMW.