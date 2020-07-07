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У Мережі посміялись з власника такого авто.
Новину передає «Преса України».
Не так давно стало відомо, що у рівненському Сервісному центрі МВС було зареєстровано рідкісний автомобіль Lamborghini Aventador SVJ. Італійський спортивний автомобіль коштує близько 15 мільйонів гривень.
Варто зазначити, що у світі таких авто близько тисячі. Поява його у Рівному, місті, яке прославилось на всю Україну та світ копачами бурштину, дещо насмішила Мережу.
«Просто в цьому році добре вродив бурштин)», - пожартували у Мережі.
«Хтось на коронавірусі заробив», - припустила інтернет-спільнота.
«Ще один з подвійним підборіддям створюватиме дискомфорт на дорогах», - відзначила інтернет-спільнота, натякаючи на особливу їзду власників дорогих авто у Рівному.
«Рівне – яскравий приклад того, як безкарність дозволяє людям скуповлювати цілі під'їзди на Щасливому, заганяти в країну трикляті BMW, Tesla….», - додали у Мережі.
Як повідомлялось раніше, рівняни жалілись на неадекватних власників BMW.
08:03: «Бурштиновим» містом Рівне кататиметься Lamborghini за 15 млн грн
07:37: ЄС каже Україні прямим текстом: знай своє місце, землерийка
15:07: Tesla створить мікрофабрики для виготовлення вакцин від коронавірусу
14:45: У Японії якість тунця визначатимуть за допомогою телефонного додатку
14:24: Спека та дощі – Синоптик представила українцям свіжий прогноз
13:26: Ілон Маск підтримав рішення Каньє Уеста зайняти місце Дональда Трампа
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