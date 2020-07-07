ЄС каже Україні прямим текстом: знай своє місце, землерийка

Аня Мартинюк 07 липня 2020, 07:37

Український блогер Анатолій Улянов звернув увагу на чергову заяву ЄС.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 липня, український блогер Анатолій Улянов прокоментував у соцмережі заяву ЄС про те, що українське машинобудівництво підтримано не буде.

«Машини ти будувала в совку. А в новому світі твоє місце - на полях, з відром полуниці, зібраної для нас. Що це, якщо не колоніалізм? Чим це відрізняється від Путіна, який нав'язує поправки до української Конституції? І де в цьому малюнку незалежність, гідність і національні інтереси?» - поцікавився Улянов.

Він додав, що в ЄС пригрожують Україні «ніяких машин - інакше грошей не дамо». За його словами, у ЄС зацікавлені в демодернізації України і її подальшому зануренні в боргову яму.

«Якщо поняття незалежності не є для українця порожнім словом, навколо нього і потрібно будувати свій проект країни. Адже з цього слова вона почалася», - підсумував він.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що європейські банки можуть припинити надавати кредити.