ЄС каже Україні прямим текстом: знай своє місце, землерийка

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Український блогер Анатолій Улянов звернув увагу на чергову заяву ЄС.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 липня, український блогер Анатолій Улянов прокоментував у соцмережі заяву ЄС про те, що українське машинобудівництво підтримано не буде.
«Машини ти будувала в совку. А в новому світі твоє місце - на полях, з відром полуниці, зібраної для нас. Що це, якщо не колоніалізм? Чим це відрізняється від Путіна, який нав'язує поправки до української Конституції? І де в цьому малюнку незалежність, гідність і національні інтереси?» - поцікавився Улянов.
Він додав, що в ЄС пригрожують Україні «ніяких машин - інакше грошей не дамо». За його словами, у ЄС зацікавлені в демодернізації України і її подальшому зануренні в боргову яму.
«Якщо поняття незалежності не є для українця порожнім словом, навколо нього і потрібно будувати свій проект країни. Адже з цього слова вона почалася», - підсумував він.
Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що європейські банки можуть припинити надавати кредити.
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