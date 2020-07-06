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Про таку ідею розповів сам Ілон Маск.
Новину передає «Преса України».
Електромобільна фірма Tesla заявила про намір постачати мобільний молекулярний принтер дл німецької фірми CureVac, щоб допомогти розширити виробництво потенційної вакцини COVID-19.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск додав, що його компанія побудує РНК-кмікрофабрики для CureVac та, можливо, інших копаній.
«В принципі, я думаю, що синтетична РНК (і ДНК) має дивовижний потенціал», - додав він.
Зокрема, мова йде про портативні фабрики, які зможуть виробляти сотні мільйонів доз вакцини.
15:07: Tesla створить мікрофабрики для виготовлення вакцин від коронавірусу
14:45: У Японії якість тунця визначатимуть за допомогою телефонного додатку
14:24: Спека та дощі – Синоптик представила українцям свіжий прогноз
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