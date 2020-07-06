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Tuna Scope стане важливим додатком для японців, які прискіпливо ставляться до своєї кухні.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Японії розробили мобільний додаток Tuna Scope на основі штучного інтелекту. Його мета- визначати якість тунця за фотографіями. Зокрема, користувачу необхідно буде сфотографувати поперечний переріз хвоста риби.
Як відомо, якість тунця визначає смак сашимі. Мова йде про страву національної японської кухні. Традиційні торговці рибою витратили б десятиліття, щоб навчитися вибирати високоякісний тунець. Але тепер користувачі можуть просто завантажити додаток для телефону й самостійно обрати для себе найкращу рибу.
15:07: Tesla створить мікрофабрики для виготовлення вакцин від коронавірусу
14:45: У Японії якість тунця визначатимуть за допомогою телефонного додатку
14:24: Спека та дощі – Синоптик представила українцям свіжий прогноз
13:26: Ілон Маск підтримав рішення Каньє Уеста зайняти місце Дональда Трампа
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