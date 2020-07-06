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Наталія Діденко попередила про досить спекотну погоду, яка обіцяє скоро посвіжішати.
Новину передає «Преса України».
7 липня в Україні погоду робитиме атмосферний фронт. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, дощі в більшості областеей переходитимуть у сильні зливи. Також можливі шквали та град. Опадів не очікується у східних областях.
«Враховуючи надзвичайні контрасти в зоні фронту, від +18 до +38 градусів, є ймовірність смерчів!» - зазначила вона.
За прогнозом Діденко, на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях стовпчики термометрів покажуть +30+38 градусів, на Заході +18+23 градуси, на Півночі та на Вінниччині +24+29 градусів, у Києві +20+22 градуси.
Сильна спека почне слабнути з 8 липня.
15:07: Tesla створить мікрофабрики для виготовлення вакцин від коронавірусу
14:45: У Японії якість тунця визначатимуть за допомогою телефонного додатку
14:24: Спека та дощі – Синоптик представила українцям свіжий прогноз
13:26: Ілон Маск підтримав рішення Каньє Уеста зайняти місце Дональда Трампа
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