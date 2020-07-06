Кернес визнав право кримчан на референдум

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 14:03

Геннадій Кернес звернув увагу на те, що у Криму можна було проводити референдум.

Новину передає «Преса України».

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що жителі Криму мали право проводити референдум, адже це передбачено конституцією Кримської Автономії.

«Крим нікому не потрібен був. Кримчани провели свій референдум, вони мали право проводити референдум. Ну, згідно з Конституцією Криму, так як це Автономна республіка Крим, вони мали право проводити», - заявив він.

Тим не менше, Кернес додав, що ніколи не міг подумати, що півострів «піде до Росії».