Ілон Маск підтримав рішення Каньє Уеста зайняти місце Дональда Трампа

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 13:26

Підприємець долучився до прихильників відомого американського репера.

Новину передає «Преса України».

Американський репер Каньє Уест вкотре заявив, що він дійсно балотуватиметься в президенти США. Як відомо, вибори запланвоані на 3 листопада поточного року. Думки інтернет-спільноти з цього приводу розділилися. Одні зраділи такому ходу подій, інші ж посміялися.

Тим не менше, підприємець Ілон Маск підтримав рішення репера зайняти крісло Дональда Трампа. 4 липня, у День незалежності США, Уест зазначив у соцмережах наступне: «Тепер ми повинні втілити перспективи Америки, вірячи в Бога, об'єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів!».

«Ти маєш мою повну підтримку», - написав Маск у відповідь до посту.

Тим часом інтернет-спільнота зазначила, що голосуватиме за Джо Байдена. Повідомлень про те, що хтось голосуватиме за Дональда Трампа помічено не було.