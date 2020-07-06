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Ілон Маск підтримав рішення Каньє Уеста зайняти місце Дональда Трампа

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 13:26
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Ілон Маск підтримав рішення Каньє Уеста зайняти місце Дональда Трампа

Підприємець долучився до прихильників відомого американського репера.

Новину передає «Преса України».  

Американський репер Каньє Уест вкотре заявив, що він дійсно балотуватиметься в президенти США. Як відомо, вибори запланвоані на 3 листопада поточного року. Думки інтернет-спільноти з цього приводу розділилися. Одні зраділи такому ходу подій, інші ж посміялися.

Тим не менше, підприємець Ілон Маск підтримав рішення репера зайняти крісло Дональда Трампа. 4 липня, у День незалежності США, Уест зазначив у соцмережах наступне: «Тепер ми повинні втілити перспективи Америки, вірячи в Бога, об'єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів!».

«Ти маєш мою повну підтримку», - написав Маск у відповідь до посту.

Тим часом інтернет-спільнота зазначила, що голосуватиме за Джо Байдена. Повідомлень про те, що хтось голосуватиме за Дональда Трампа помічено не було.

  

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