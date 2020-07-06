Ілон Маск підтримав рішення Каньє Уеста зайняти місце Дональда Трампа 13:26
Замість $10 платитимуть $3000 – Gilead наживиться на пацієнтах з Covid-19 10:00
У Великій Британії спалахнули масові посткаранитинні гуляння у пабах 09:20
Російському реперу Елджею дозволили подорожі в Україну 13:57
Довелось прикинутись глухим - Прихильники Шарія гучно звернулися до Зеленського 13:38
Три області України почали підготовку лікарень до 2 та 3 хвилі коронавірусу 13:09
Були араби та турки - У центрі Києва виникла бійка та стрілянина 12:35
Неочікуваний поворот – Єфремов відмовився визнавати свою провину у ДТП 08:16
Підприємець долучився до прихильників відомого американського репера.
Новину передає «Преса України».
Американський репер Каньє Уест вкотре заявив, що він дійсно балотуватиметься в президенти США. Як відомо, вибори запланвоані на 3 листопада поточного року. Думки інтернет-спільноти з цього приводу розділилися. Одні зраділи такому ходу подій, інші ж посміялися.
Тим не менше, підприємець Ілон Маск підтримав рішення репера зайняти крісло Дональда Трампа. 4 липня, у День незалежності США, Уест зазначив у соцмережах наступне: «Тепер ми повинні втілити перспективи Америки, вірячи в Бога, об'єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів!».
«Ти маєш мою повну підтримку», - написав Маск у відповідь до посту.
Тим часом інтернет-спільнота зазначила, що голосуватиме за Джо Байдена. Повідомлень про те, що хтось голосуватиме за Дональда Трампа помічено не було.
13:26: Ілон Маск підтримав рішення Каньє Уеста зайняти місце Дональда Трампа
10:00: Замість $10 платитимуть $3000 – Gilead наживиться на пацієнтах з Covid-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.