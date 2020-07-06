МОЗ дало зелене світло ослабленню карантину у Києві

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 13:06

Епідеміологічна ситуація в столиці покращилась.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 вересня, стало відомо, що МОЗ дало добро на те, щоб у столиці України ослабили карантин. Причина такого ходу подій - епідеміологічна ситуація щодо коронавірусу у Києві покращилася.

Як відомо, за минулу добу у Києві зафіксували 59 нових випадків захворювання на коронавірус. Також за добу померли 2 та одужали 9 пацієнтів. За весь період спостереження у Києві 5602 випадки захворювання, з яких 116 летальних та 1809 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у МОЗ не дозволили послабити карантин у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.