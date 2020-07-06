На Сумщині трагічно загинула молода чиновниця

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Жінка невдало пірнула в річку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 вересня, стало відомо, що на Сумщині знайшли тіло 30-річної чиновниці облради Карини Козупиці та 34-річного чоловіка. Відомо, що тіла людей знайшли ще 4 червня.
За даними видання sumy.today, жінка намагалась пірнути із аквалангом у річці Ворскла, однак, загинула. Як зазначається, загибла працювала головним спеціалістом – юристконсультом юридичного відділу управління майном. Її описують як привітну та завжди позитивну жінку.
10:00: Замість $10 платитимуть $3000 – Gilead наживиться на пацієнтах з Covid-19
09:20: У Великій Британії спалахнули масові посткаранитинні гуляння у пабах
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