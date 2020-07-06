Друга мова в Україні – не російська – Данілов

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Секретар РНБО заявив, що питання мови в Україні принципове.
Новину передає «Преса України».
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дав нове інтерв’ю «Українській правді». У ньому він висловився з приводу української мови. За словами Данілова, питання мови для України є принциповим. Так, російська мова, як наголосив він, не може бути другою державною мовою в країні.
«Але є речі, наприклад, питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова», - заявив він.
За його словами, другою мовою в Україні може та має бути лише англійська. Її він пропонує вчити ще з дитячого садка.
«Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ», - підсумував він.
Нагадаємо, раніше нині колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан заявляв, що російська мова цілком може стати офіційною на Донбасі. Однак, після проведення референдуму.
10:00: Замість $10 платитимуть $3000 – Gilead наживиться на пацієнтах з Covid-19
09:20: У Великій Британії спалахнули масові посткаранитинні гуляння у пабах
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