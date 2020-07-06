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Пішов з життя Енніо Морріконе

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 11:19
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Пішов з життя Енніо Морріконе

Легендарному композитору був 91 рік.

Новину передає «Преса України».  

Сьогодні, 6 липня, стало відомо про смерть легендарного голлівудського композитора Енніо Морріконе. Він прожив 91 рік. За даними італійського агентства ANSA, автор музики до сотень відомих фільмів помер від ускладнень після падіння.

Як зазначається, Енніо Морріконе помер в одній з лікарень Рима. 

Варто зазначити, що Енніо Морріконе мав два Оскари та безліч інших нагород. Крім того, за музику до стрічки «Недоторкані» він отримав Греммі. Музику Енніо Морріконе можна почути в фільмах «Хороший, поганий, злий» (1966), «Професіонал» (1981), «Одного разу в Америці» (1984), «Джанго звільнений» (2012), «Мерзенна вісімка» (2015) та інших.

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