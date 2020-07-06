В МОЗ представили нову статистику щодо COVID-19

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За минулу добу померли 13 пацієнтів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 543 нові випадки захворювання на COVID-19. З них 41 дитина та 40 медичних працівників. За добу померли 13 пацієнтів.
Загальна кількість хворих становить 49 043 особи. З них 1262 людини померли. Крім того, 21 703 пацієнти одужали.
Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 1967 випадків;
Волинська область — 2752 випадки;
Дніпропетровська область — 1115 випадків;
Донецька область — 681 випадок;
Житомирська область — 1468 випадків;
Закарпатська область — 3375 випадків;
Запорізька область — 597 випадків;
Івано-Франківська область — 2700 випадків;
Кіровоградська область — 659 випадків;
м. Київ — 5602 випадки;
Київська область — 2789 випадків;
Львівська область — 6301 випадок;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1883 випадки;
Полтавська область — 324 випадки;
Рівненська область — 4190 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2101 випадок;
Харківська область — 2371 випадок;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5018 випадків;
Черкаська область — 670 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.
За минулу добу найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській області – 104, Закарпатській області – 54, місті Києві – 59.
10:00: Замість $10 платитимуть $3000 – Gilead наживиться на пацієнтах з Covid-19
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13:38: Довелось прикинутись глухим - Прихильники Шарія гучно звернулися до Зеленського
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