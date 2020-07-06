В МОЗ представили нову статистику щодо COVID-19

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 10:39

За минулу добу померли 13 пацієнтів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 543 нові випадки захворювання на COVID-19. З них 41 дитина та 40 медичних працівників. За добу померли 13 пацієнтів.

Загальна кількість хворих становить 49 043 особи. З них 1262 людини померли. Крім того, 21 703 пацієнти одужали.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 1967 випадків;

Волинська область — 2752 випадки;

Дніпропетровська область — 1115 випадків;

Донецька область — 681 випадок;

Житомирська область — 1468 випадків;

Закарпатська область — 3375 випадків;

Запорізька область — 597 випадків;

Івано-Франківська область — 2700 випадків;

Кіровоградська область — 659 випадків;

м. Київ — 5602 випадки;

Київська область — 2789 випадків;

Львівська область — 6301 випадок;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1883 випадки;

Полтавська область — 324 випадки;

Рівненська область — 4190 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2101 випадок;

Харківська область — 2371 випадок;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5018 випадків;

Черкаська область — 670 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

За минулу добу найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській області – 104, Закарпатській області – 54, місті Києві – 59.