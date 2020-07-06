Замість $10 платитимуть $3000 – Gilead наживиться на пацієнтах з Covid-19

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 10:00

Американська корпорація розробила ліки від коронавірусу. Їх вартість становить 10 доларів, однак продаватимуть їх за 3120 доларів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 липня, український письменник Анатолій Улянов повідомив у соцмережі, що на гроші американських платників податків був розроблений Remdesivir - нуклеотідний аналог з антивірусною активністю широкого спектру. Він використовуватиметься для лікування людей з коронавірусом.

«За оцінками експертів, вартість таких ліків - $10. Дана цінова модель включає не тільки інтереси американського народу, який заплатив за його розробку, а й інтереси корпорації "Gilead", що займалася розробкою remdesivir. $10 - це не собівартість ліків. Це розумна ціна за його одиницю, залишає корпорацію "Gilead" в плюсах - з прибутком», - пояснив він.

Однак, як виявилось, у Gilead заявили, що вартість шестиденного курсу від COVID-19 складе $3120. Стільки доведеться заплатити власникам приватної страховки.

«Ще раз - корпорація взяла гроші у людей, щоб зробити ліки, які вона збирається продавати цим людям за ціною $3120 з людини. Яка частина цієї суми буде покрита страховкою, і чи буде, не уточнюється. Але свої $3120 Gilead отримає», - зазначив Улянов.

Він також згадав про цікавий момент. Перед тим як стати міністром охорони здоров'я США член Республіканської партії Алекс Азар працював лобістом фармацевтичної індустрії.

«За останні 25 років велика фарма, агентом якої є Азар, успішно захопила систему американської охорони здоров'я, наповнивши її своїми людьми і законами, що утрудняють втручання держави в регулювання цін на ліки критичного призначення», - додав він.

Нагадаємо, станом на 6 липня у США 2 982 928 випадки захворювання на коронавірус. З них 132 569 пацієнтів померли.