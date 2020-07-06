У Великій Британії спалахнули масові посткаранитинні гуляння у пабах

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 09:20

Поліція була змушена закрити частину Лондона.

Новину передає «Преса України».

За даними британський ЗМІ, по всій Великій Британії спостерігаються масові гуляння у пабах, барах та парках. В результаті поліція була змушена закрити частину Лондона у зв’язку з десятками нелегальних вечірок.

Так, британці взялись святкувати вихідні дні в улюблених пивних закладах. Як відомо, вони славляться надмірним споживанням алкоголевмісних напоїв.

«Британці звільнилися від карантинних обмежень, вони одразу забули про соціальну дистанцію. Нам доводиться буквально підбирати гуляк на вулиці», - відзначили поліцейські.

Нагадаємо, станом на 6 липня у Великій Британії зафіксовано 285 416 випадків захворювання на коронавірус. З них 44 220 померли. Даних про кількість пацієнтів, які одужали, немає.