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Поліція була змушена закрити частину Лондона.
Новину передає «Преса України».
За даними британський ЗМІ, по всій Великій Британії спостерігаються масові гуляння у пабах, барах та парках. В результаті поліція була змушена закрити частину Лондона у зв’язку з десятками нелегальних вечірок.
Так, британці взялись святкувати вихідні дні в улюблених пивних закладах. Як відомо, вони славляться надмірним споживанням алкоголевмісних напоїв.
«Британці звільнилися від карантинних обмежень, вони одразу забули про соціальну дистанцію. Нам доводиться буквально підбирати гуляк на вулиці», - відзначили поліцейські.
Нагадаємо, станом на 6 липня у Великій Британії зафіксовано 285 416 випадків захворювання на коронавірус. З них 44 220 померли. Даних про кількість пацієнтів, які одужали, немає.
09:20: У Великій Британії спалахнули масові посткаранитинні гуляння у пабах
13:57: Російському реперу Елджею дозволили подорожі в Україну
13:38: Довелось прикинутись глухим - Прихильники Шарія гучно звернулися до Зеленського
13:09: Три області України почали підготовку лікарень до 2 та 3 хвилі коронавірусу
12:35: Були араби та турки - У центрі Києва виникла бійка та стрілянина
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