Коронавірус у світі – З'явилася нова статистика

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З’явилися свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусу у світі. Китай, який став епіцентром спалаху, змістився на 22 сходинку. Тим часом трійка лідерів за кількістю хворих залишилась незмінною.
Новину передає «Преса України».
За даними порталу Worldometers, станом на 6 липня у світі нараховано 11,563,004 випадки захворювання на COVID-19. Кількість смертей у світі зросла до 348,545 осіб. Крім того, 6,537,765 людей одужали.
Як відомо, смертоносний китайський вірус зафіксували в 213 країнах та територіях. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 2,982,928 осіб. Також тут 132,569 смертей.
На другій сходинці Бразилія з 1,604,585 хворими, 64,900 людьми, які померли. На третю сходинку просунулась Індія. Тут 697,836 хворих та 19,700 смертей. До слова, Китай, де відбувся спалах пандемії, наразі на 22 сходинці. Тут зафіксовано 83,557 хворих, 4,634 смерті.
09:20: У Великій Британії спалахнули масові посткаранитинні гуляння у пабах
13:57: Російському реперу Елджею дозволили подорожі в Україну
13:38: Довелось прикинутись глухим - Прихильники Шарія гучно звернулися до Зеленського
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