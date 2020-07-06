У Мексиці набитий наркотиками літак впав на трасу

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На місці події виникла пожежа. Пілота знайти не вдалось.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 липня, стало відомо про авіапригоду у Мексиці. Тут днем раніше реактивний літак Hawker XB-RCM впав на шосе в штаті Кінтана-Роо. Повітряне судно загорілося, його пілот зник з місця пригоди.
Пізніше стало відомо, що літак перевозив наркотики.
«Аварія сталася близько 7:50 (за місцевим часом – ред.). На автотрасі в Мексиці розбився літак наркомафії з тонною кокаїну», - відзначили місцеві ЗМІ.
????????#MÉXICO | Más imágenes del avión que se incendió al aterrizar en la carretera Chunhunhub - José María Morelos en Quintana Roo. Presuntamente transportaba droga y habría sido detectada por las Fuerzas Armadas en pleno vuelo y los tripulantes habrían aterrizado para escapar. pic.twitter.com/sk3q4BHxN0— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 5, 2020
Міністр громадської безпеки Мексики Альберто Капела тим часом закликав місцевих жителів уникати місця катастрофи. Наразі проходить розслідування. Озвучено припущення, що літак міг летіти з Південної Америки.
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