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У Мексиці набитий наркотиками літак впав на трасу

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 08:05
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У Мексиці набитий наркотиками літак впав на трасу

На місці події виникла пожежа. Пілота знайти не вдалось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 липня, стало відомо про авіапригоду у Мексиці. Тут днем раніше реактивний літак Hawker XB-RCM впав на шосе в штаті Кінтана-Роо. Повітряне судно загорілося, його пілот зник з місця пригоди.

Пізніше стало відомо, що літак перевозив наркотики.

«Аварія сталася близько 7:50 (за місцевим часом – ред.). На автотрасі в Мексиці розбився літак наркомафії з тонною кокаїну», - відзначили місцеві ЗМІ.

Міністр громадської безпеки Мексики Альберто Капела тим часом закликав місцевих жителів уникати місця катастрофи. Наразі проходить розслідування. Озвучено припущення, що літак міг летіти з Південної Америки.

 

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