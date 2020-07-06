В МОЗ нагадали правила утилізації захисних масок

Російському реперу Елджею дозволили подорожі в Україну 13:57
Довелось прикинутись глухим - Прихильники Шарія гучно звернулися до Зеленського 13:38
Три області України почали підготовку лікарень до 2 та 3 хвилі коронавірусу 13:09
Були араби та турки - У центрі Києва виникла бійка та стрілянина 12:35
Неочікуваний поворот – Єфремов відмовився визнавати свою провину у ДТП 08:16
У Росії вступили в силу поправки в конституцію про Путіна вічного президента 07:41
На Волині чоловік торгував посадами у Кабміні та членством у масонських групах 07:08
Відома блогерка розповіла, які пластичні операції зробила Скарлет Йохансон 14:16
Вдячні кримчани хочуть бачити Путіна президентом – РосЗМІ 12:13
В МОЗ порадили українцям далеко не екологічний метод.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, використані захисні маски для обличчя треба правильно утилізувати. Так, у міністерстві закликають використовувати багато сміттєвих пакетів.
В інструкції МОЗ зазначено, що використані маски і рукавички здорової людини треба покласти в пакет, залишити його в дома на 72 годин, однак, по можливості. Тоді пакет можна викинути у контейнер для сміття.
Маски та рукавички інфікованих людей треба класти в два пакети, після чого залишити їх вдома на 72 години та викинути у контейнер для відходів.
13:57: Російському реперу Елджею дозволили подорожі в Україну
13:38: Довелось прикинутись глухим - Прихильники Шарія гучно звернулися до Зеленського
13:09: Три області України почали підготовку лікарень до 2 та 3 хвилі коронавірусу
12:35: Були араби та турки - У центрі Києва виникла бійка та стрілянина
09:22: Коронавірус не відступає – В Україні 914 нових хворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.