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В МОЗ нагадали правила утилізації захисних масок

Аня Мартинюк 06 липня 2020, 07:31
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В МОЗ нагадали правила утилізації захисних масок

В МОЗ порадили українцям далеко не екологічний метод.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, використані захисні маски для обличчя треба правильно утилізувати. Так, у міністерстві закликають використовувати багато сміттєвих пакетів.

В інструкції МОЗ зазначено, що використані маски і рукавички здорової людини треба покласти в пакет, залишити його в дома на 72 годин, однак, по можливості. Тоді пакет можна викинути у контейнер для сміття.

Маски та рукавички інфікованих людей треба класти в два пакети, після чого залишити їх вдома на 72 години та викинути у контейнер для відходів.

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