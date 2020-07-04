Російському реперу Елджею дозволили подорожі в Україну

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Раніше СБУ заборонила реперу Елджею з'являтися в країні впродовж 3 років.
Новину передає «Преса України».
Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення СБУ про заборону на в'їзд в Україну Олексію Узенюку. Мова йде про російського репера, більш відомого як Елджей. Раніше СБу заборонила виконавцю прибувати в Україну впродовж 3 років, починаючи з листопада 2018 року.
Нагадаємо, підставою до рішення СБУ стало відео, на якому виконавець виступає у Коктебелі, що в анексованому Криму. Тепер суд відзначив, що виступ Елджея у Криму не був доступний на YouTube, тому підстав для заборони у в’їзді немає.
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