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Російському реперу Елджею дозволили подорожі в Україну

Аня Мартинюк 04 липня 2020, 13:57
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Російському реперу Елджею дозволили подорожі в Україну

Раніше СБУ заборонила реперу Елджею з'являтися в країні впродовж 3 років. 

Новину передає «Преса України».

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення СБУ про заборону на в'їзд в Україну Олексію Узенюку. Мова йде про російського репера, більш відомого як Елджей. Раніше СБу заборонила виконавцю прибувати в Україну впродовж 3 років, починаючи з листопада 2018 року.

Нагадаємо, підставою до рішення  СБУ стало відео, на якому виконавець виступає у Коктебелі, що в анексованому Криму. Тепер суд відзначив, що виступ Елджея у Криму не був доступний на YouTube, тому підстав для заборони у в’їзді немає.

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