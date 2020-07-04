Довелось прикинутись глухим - Прихильники Шарія гучно звернулися до Зеленського

Аня Мартинюк 04 липня 2020, 13:38

На Одещині на президента України чекали представники партії Шарія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 липня, президент України Володимир Зеленський прибув в Одеську область, щоб подивитися на будівництво доріг. Про це розповіли у прес-службі Офісу президента.

Там на нього чекали представники та прихильники «Партії Шарія». Вони взяли з собою великі плакати та гучномовці, вкотре вимагаючи від лідера країни реакції на системні жорстокі побиття збоку Нацкорпусу представників партії.

Однак, реакції знову не було. Нагадаємо, нещодавно у Харкові жорстоко побили Микиту Роженка. В результаті представники партії Шарія почали активно закидати Зеленського фотографіями потерпілого у соцмережах. Такі коментарі неочікувано розбавили хвалебними в бік президента коментарями ботів.