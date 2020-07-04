Три області України почали підготовку лікарень до 2 та 3 хвилі коронавірусу

Аня Мартинюк 04 липня 2020, 13:09

Максим Степанов заявив, що це пов’язано з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 липня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на брифінгу з важливою заявою. За його словами, 4 області країни почали розгортати додаткові лікарні з метою підготовки до 2 та 3 хвилі коронавірусу.

Мова йде про Закарпатську, Волинську та Рівненську області.

«По тих регіонах, де є велика заповнюваність, таких як Закарпатська або Волинська, а також Рівненська область, ми вже почали розгортання лікарень другої хвилі або підготовку до розгортання лікарень другої і третьої хвилі в зв'язку з істотним зростанням числа хворих, з ростом кількості госпіталізацій», - розповів він.

Нагадаємо, у Закарпатській області 3214 випадків захворювання, з яких 102 смерті, у Волинській області 2663 випадки, з яких 67 смертей, у Рівненській області 4041 випадок захворювання, з яких 75 завершились летально.