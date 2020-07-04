Були араби та турки - У центрі Києва виникла бійка та стрілянина

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На жаль, не обійшлось без потерпілих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні зранку, 4 липня, у Києві сталась бійка, яка супроводжувалась стріляниною. Близько 4:00 години ранку біля Бессарабської площі в Києві відбулись розбірки групи молодих людей.
За даними "Київ Оперативний", не обійшлось без постраждалих. Тим не менше, причина конфлікту залишається невідомою. На місці події працюють правоохоронці. Очевидці зазначили, що правоохоронці були на місці у момент розбірок й приймати заходи вони не поспішали.
«У Арена Сіті - є кафе Godz - там відпочивали турки і араби, все було добре, але потім вони перебравшись в "Линос" (в "Арені"), щось не поділили - була спочатку бійка, і поліз наш заступатися (київський хлопчик) і йому, не знаю, випадково або спеціально, перерізали горло - люди з боку викликали швидку і поліцію», - відзначила очевидиця.
Також зазначається, що стрілянина почалася в 6-7 ранку в усіх людей поспіль. Після цього поліція почала затримувати та відпускати учасників розбірок.
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