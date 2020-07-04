МОЗ оновило список країн «червоної зони»

Аня Мартинюк 04 липня 2020, 10:04

Стало відомо, у яких випадках українці повинні пройти обов’язкову обсервацію після повернення з мандрівки.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ представили оновлений список країн так званої червоної зони. Мова йде про країни, після прибуття з яких українцям треба обов'язково пройти обсервацію або зробити ПЛР-тест на коронавірус.

Як відомо, у список країн потрапили ті, які станом на 3 липня демонстрували негативний відсоток захворюваності на коронавірус. Так, показник перевищує 40 на 100 тисячне населення.

Старий список виглядає наступним чином: Катар, США, Вірменія, Перу, Бахрейн, Бельгія, Оман, Білорусь, Кувейт, Сан-Томе і Прінсіпі, Французька Гвіана, Сінгапур, Бразилія, Майотта, Росія, ОАЕ, Мальдіви, Чилі, Панама, Болівія , Португалія, Молдова, Саудівська Аравія, Еквадор, Габон, Північна Македонія, Франція, Домініканська республіка, Канада, Екваторіальна Гвінея, Кабо Верде, Гондурас, Гвінея-Бісау, Колумбія, Південна Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан і Гватемала.

В нього додались Ізраїль, Казахстан, Теркс і Кайкос, Сейшельські острови, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, ЦАР, Мавританія, Ірак, Мексика, Палестина, Суринам, Єгипет, Коста-Ріка, Пакистан, Чорногорія, Антигуа і Барбуда, Люксембург, Гаїті і Сальвадор.

До слова, з червоного списку в зелений перейшли Сан-Марино, Нідерланди, Джібуті, Кайманові острови, Афганістан, Італія, Ліхтенштейн.