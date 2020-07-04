Коронавірус не відступає – В Україні 914 нових хворих

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За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 15 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 липня, в Апараті РНБО повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні. За минулу добу кількість нових виявлених хворих збільшилась на 914 осіб. Також за добу померли 15 пацієнтів. Ще 597 людей одужали.
Загальна кількість хворих становить 47 677 осіб, за весь період померли 1 227 осіб, одужали 21 155 людей.
До слова, найбільше летальних випадків у Чернівецьій області – 185. З них двоє померли за останню добу.
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