Війна на Донбасі – Ворог поцілив по мирному населенню

Аня Мартинюк 04 липня 2020, 08:46

За даними представників ООС, на Донбасі загинув цивільний.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі ООС повідомили, що минула доба, 3 липня, на Донбасі була неспокійною. Ворог 20 разів відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Минулої доби окупанти цілили не лише у бік наших позицій, але й цинічно обстріляли прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи. На жаль, внаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, найманці Путіна відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру по населеному пункту Зайцеве. На жаль, загинула місцева мешканка з 1940 року народження Бихова Олена Іванівна. Також за минулу добу один захисник України отримав поранення.

Сьогодні, 4 липня, ворог один раз відкривав вогонь в бік українських захисників. За поточну добу втрат не було.