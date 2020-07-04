Неочікуваний поворот – Єфремов відмовився визнавати свою провину у ДТП

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Про це заявив адвокат російського артиста.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, актор Михайло Єфремов Єфремов відмовився визнавати свою провину в смертоносній ДТП. За словами адвоката актора, Ельмана Пашаєва, більше деталей з цього приводу він надати не може.
«Сьогодні Єфремов заявив про невинність у вчиненні ДТП. Більш докладніше нічого пояснювати не буду - це передчасно, тобто цей злочин він не вчиняв. Михайло Олегович коли раніше сказав: «Я хочу відшкодувати» - не відшкодувати, а «готовий платити», тому що в ДТП брала участь його машина», - заявив адвокат.
Нагадаємо, раніше Єфремов записував відео звернення, в якому заявляв, що не користуватиметься зв’язками аби пом’якшити своє покарання.
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