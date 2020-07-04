Неочікуваний поворот – Єфремов відмовився визнавати свою провину у ДТП

Аня Мартинюк 04 липня 2020, 08:16

Про це заявив адвокат російського артиста.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, актор Михайло Єфремов Єфремов відмовився визнавати свою провину в смертоносній ДТП. За словами адвоката актора, Ельмана Пашаєва, більше деталей з цього приводу він надати не може.

«Сьогодні Єфремов заявив про невинність у вчиненні ДТП. Більш докладніше нічого пояснювати не буду - це передчасно, тобто цей злочин він не вчиняв. Михайло Олегович коли раніше сказав: «Я хочу відшкодувати» - не відшкодувати, а «готовий платити», тому що в ДТП брала участь його машина», - заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше Єфремов записував відео звернення, в якому заявляв, що не користуватиметься зв’язками аби пом’якшити своє покарання.