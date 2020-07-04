У Росії вступили в силу поправки в конституцію про Путіна вічного президента

Аня Мартинюк 04 липня 2020, 07:41

У Росії оперативно провели підрахунок голосів за внесення поправок до конституцію про обнуління президентських термінів Путіна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 липня, у Росії вступили в силу поправки до конституції, за які начебто проголосували більшість громадян країни. Мова йде про обнуління президентських термінів Володимира Путіна, щоб він зміг знову стати президентом.

Як відомо, онлайн голосування та голосування на імпровізованих постах відбулось в період з 25 червня до 1 липня. Дуже швидко, 2 липня, Центральна виборча комісія представила результати. Так, за поправки до Основного закону виступили 77,92% громадян.

В результаті президент РФ Володимир Путін підписав відповідний указ про внесення поправок до конституції.