На Волині чоловік торгував посадами у Кабміні та членством у масонських групах 07:08
Відома блогерка розповіла, які пластичні операції зробила Скарлет Йохансон 14:16
Вдячні кримчани хочуть бачити Путіна президентом – РосЗМІ 12:13
«Партія Шарія» остаточно не отримає понад 3 млн грн держфінансування 10:32
З'явилися нові дані про поширення коронавірусу в Україні 09:17
КНДР без коронавірусу - Кім Чен Ин похвалив свою партію 08:46
Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента 08:09
Плюс до своїх мільйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок 15:02
Ляшко закликав українців вакцинуватися під час епідемії COVID-19 14:05
Йому вдалось заволодіти сумою в понад 1,5 мільйони доларів. Гроші заплатили бажаючі працювати у Кабміні та бути в «особливих» колах людей.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про затримання на Волині чоловіка, який обіцяв посади у Кабміні. Завдяки шахрайській схемі він встиг заробити понад 1,5 мільйони доларів.
«Голова однієї з місцевих організацій регіону, розповідаючи про, начебто, дружні відносини з різними авторитетними особами, у тому числі і за кордоном, створив собі імідж впливової людини. Під час спілкування з громадянами, ненароком згадував, що завдяки своїм знайомствам може пролобіювати призначення на керівні посади в будь-які органи центральної влади. Звісно ж за певну винагороду», - йдеться у повідомленні.
3 липня в одному з кафе Луцька оперативники затримали шахрая під час отримання коштів. На місці було вилучено 200 тисяч доларів, заяву про вступ потерпілого до закритої групи, завіреною печаткою та перстень про так зване почесне членство. Слідчі дії тривають.
07:08: На Волині чоловік торгував посадами у Кабміні та членством у масонських групах
14:16: Відома блогерка розповіла, які пластичні операції зробила Скарлет Йохансон
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.