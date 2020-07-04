На Волині чоловік торгував посадами у Кабміні та членством у масонських групах

Аня Мартинюк 04 липня 2020, 07:08

Йому вдалось заволодіти сумою в понад 1,5 мільйони доларів. Гроші заплатили бажаючі працювати у Кабміні та бути в «особливих» колах людей.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про затримання на Волині чоловіка, який обіцяв посади у Кабміні. Завдяки шахрайській схемі він встиг заробити понад 1,5 мільйони доларів.

«Голова однієї з місцевих організацій регіону, розповідаючи про, начебто, дружні відносини з різними авторитетними особами, у тому числі і за кордоном, створив собі імідж впливової людини. Під час спілкування з громадянами, ненароком згадував, що завдяки своїм знайомствам може пролобіювати призначення на керівні посади в будь-які органи центральної влади. Звісно ж за певну винагороду», - йдеться у повідомленні.

3 липня в одному з кафе Луцька оперативники затримали шахрая під час отримання коштів. На місці було вилучено 200 тисяч доларів, заяву про вступ потерпілого до закритої групи, завіреною печаткою та перстень про так зване почесне членство. Слідчі дії тривають.