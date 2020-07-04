Синоптичне пекло спрогнозували українцям на вихідні

На Волині чоловік торгував посадами у Кабміні та членством у масонських групах 07:08
Відома блогерка розповіла, які пластичні операції зробила Скарлет Йохансон 14:16
Вдячні кримчани хочуть бачити Путіна президентом – РосЗМІ 12:13
«Партія Шарія» остаточно не отримає понад 3 млн грн держфінансування 10:32
З'явилися нові дані про поширення коронавірусу в Україні 09:17
КНДР без коронавірусу - Кім Чен Ин похвалив свою партію 08:46
Путін подякував росіянам за можливість вічно сидіти у кріслі президента 08:09
Плюс до своїх мільйонів - Мер Чернігова отримав щедрий спадок 15:02
Ляшко закликав українців вакцинуватися під час епідемії COVID-19 14:05
Стовпчики термометрів покажуть до +39 градусів.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 4 та 5 липня. За її прогнозом, у суботу, 4 липня, синоптичне пекло буде на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України. Тут стовпчики термометрів покажуть +30+35, місцями +35+39 градусів.
Разом з тим короткочасні дощі та грози пройдуть на Півночі, на Вінничині, Прикарпатті, в Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.
«Грозові дощі на Заході та Півночі зумовлять нижчу температуру повітря, очікується 24-29 градусів тепла», - розповіла вона.
5 липня грозові локальні дощі можливі в північних, центральних областях, на Прикарпатті та Волині. За прогнозом синоптика, наступний тиждень теж почнеться зі спеки, а з 8 липня посвіжішає до +25+27 градусів.
07:08: На Волині чоловік торгував посадами у Кабміні та членством у масонських групах
14:16: Відома блогерка розповіла, які пластичні операції зробила Скарлет Йохансон
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.