Синоптичне пекло спрогнозували українцям на вихідні

Аня Мартинюк 04 липня 2020, 06:36

Стовпчики термометрів покажуть до +39 градусів.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 4 та 5 липня. За її прогнозом, у суботу, 4 липня, синоптичне пекло буде на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України. Тут стовпчики термометрів покажуть +30+35, місцями +35+39 градусів.

Разом з тим короткочасні дощі та грози пройдуть на Півночі, на Вінничині, Прикарпатті, в Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

«Грозові дощі на Заході та Півночі зумовлять нижчу температуру повітря, очікується 24-29 градусів тепла», - розповіла вона.

5 липня грозові локальні дощі можливі в північних, центральних областях, на Прикарпатті та Волині. За прогнозом синоптика, наступний тиждень теж почнеться зі спеки, а з 8 липня посвіжішає до +25+27 градусів.