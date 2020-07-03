У «Слузі народу» зговорили про долар по 30 гривень

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 15:23

Листування очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії злили в Мережу.

Новину передає «Преса України».

У Мережі з'явилися фото листування представників президентської фракції «Слуга народу» щодо звільнення голови НБУ Якова Смолія. Зокрема, очільник фракції Давид Арахамія написав, що до Якова Смолія ставляться добре. Проте в нинішніх умовах працювати він не може, бо хоче, щоб інфляція встановилася на рівні 1,9 %.

У листуванні Арахамія зазначив, що інфляція зросте ще більше, а курс гривні до долара досягне психологічної відмітки 30 грн.