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У «Слузі народу» зговорили про долар по 30 гривень

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 15:23
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У «Слузі народу» зговорили про долар по 30 гривень

Листування очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії злили в Мережу.

Новину передає «Преса України».

У Мережі з'явилися фото листування представників президентської фракції «Слуга народу» щодо звільнення голови НБУ Якова Смолія. Зокрема, очільник фракції Давид Арахамія написав, що до Якова Смолія ставляться добре. Проте в нинішніх умовах працювати він не може, бо хоче, щоб інфляція встановилася на рівні 1,9 %.

У листуванні Арахамія зазначив, що інфляція зросте ще більше, а курс гривні до долара досягне психологічної відмітки 30 грн.

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