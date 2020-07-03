Відома блогерка розповіла, які пластичні операції зробила Скарлет Йохансон

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 14:16

Лорі Хілл розповіла, які пластичні операції робила Скарлет Йохансон та скільки вони коштують.

Новину передає «Преса України».

Американська блогерка Лорі Хілл представила нове відео, в якому вона розповідає про пластичні операції знаменитостей. Так, вона «розібрала» зовнішній вигляд 35-річної зірки кіно Скарлет Йохансон.

Маючи досвід з проведення на собі пластичних операцій, Лорі Хілл відзначила, що у Йохансон зменшений кінчик носа.

«Якщо проаналізувати фотографії, можна побачити, що зміни незначні, але вони є. Навіть незначно змінений носик змінює, зокрема, покращує усю картинку. Скарлет зробила щонайменше три ринопластики», - зазначила експерт.

Крім того, вона зазначила, що актриса пройшла операцію зі зменшення розтяжок на грудях, а в 2017 році – операцію зі зменшення грудей. Ботокс та філери Лорі Хілл також приписала Скарлет Йохансон.

Лорі Хілл також підрахувала, скільки Скарлет Йохансон могла витратити на операції. Так, 45 тисяч доларів могло піти на ринопластики, 20 тисяч доларів – на операції з грудьми, 12 тисяч доларів – на зменшення розтяжок на грудях, ботокс та філери – 5 тисяч доларів. В цілому, 82 тисячі доларів.

Блогерка відзначила, що це зовсім не багато, оскільки, для прикладу, Аріана Гранде піднімала собі брови, змінювала лінію очей, коректувала ніс і навіть вставляла імпланти в підборіддя та груди.