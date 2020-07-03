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ДТП у Дніпрі – Мародери опустошили фуру з пивом

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 13:46
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ДТП у Дніпрі – Мародери опустошили фуру з пивом

У Дніпрі водій фури поклав свій транспортний засіб на бік, адже не міг зупинитися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що у Дніпрі сталась ДТП за участю фури. Великогабаритний автомобіль перекинувся на проспекті Нігояна.

За попередніми даними, авто на швидкості не вписалось в крутий поворот. Також зазначається, що у автомобіля, який перевозив алкоголь, відмовили гальма. В результаті очевидці події взялись збирати вцілілі пляшки зі спиртовмісними напоями.

В результаті пригоди постраждав лише водій фури. За його словами, він спеціально маневрував, щоб перекинути автомобіль, адже він не міг зупинитися.

 

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