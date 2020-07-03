«ПЄС» Порошенка заблокувала трибуну ВРУ

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 14:53

Як виявилось, депутатам партії «Європейська солідарність» не дали слово.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, фракція «Європейська солідарність» Петра Порошенка заблокувала трибуну ВРУ. Так, під час засідання виникла конфліктна ситуація. А саме через голосування за законопроєкт про надання пільг дітям з окупованих територій Донбасу та Криму при вступі в українські ВНЗ.

Фракція Петра Порошенка заблокувала трибуну, оскільки нардепам не дали слово.

До слова, спікер Дмитро Разумков, щоб утихомирити народних обранців, перейшов на російську мову.