Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Франція запросила Україну до розшифровки «чорних скриньок» літака МАУ
  • За добу в Україні від коронавірусу померли 14 людей - РНБО
  • В Україні 706 нових випадків Covid-19

Зеленський вирішив жорстко не карати п'яних водіїв

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 13:17
Версія для друку
Зеленський вирішив жорстко не карати п'яних водіїв

Президент України скасував закон про кримінальну відповідальність за водіння авто у нетверезому стані.  

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський повернув до ВРУ закон, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння, відмову від медогляду на ступінь сп'яніння.

Як відомо, новий закон повинен був вступити в силу з 1 липня.

Нагадаємо, проект закону був прийнятий восени 2018 року. В результаті ВРУ відклала його до 1 липня. Тепер він є фактично скасованим. Тобто водії, які сіли за кермо у нетверезому стані, відповідатимуть за злочин за адміністративним законодавством.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції