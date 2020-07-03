Зеленський вирішив жорстко не карати п'яних водіїв

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Президент України скасував закон про кримінальну відповідальність за водіння авто у нетверезому стані.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський повернув до ВРУ закон, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння, відмову від медогляду на ступінь сп'яніння.
Як відомо, новий закон повинен був вступити в силу з 1 липня.
Нагадаємо, проект закону був прийнятий восени 2018 року. В результаті ВРУ відклала його до 1 липня. Тепер він є фактично скасованим. Тобто водії, які сіли за кермо у нетверезому стані, відповідатимуть за злочин за адміністративним законодавством.
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