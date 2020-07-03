Зеленський вирішив жорстко не карати п'яних водіїв

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 13:17

Президент України скасував закон про кримінальну відповідальність за водіння авто у нетверезому стані.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський повернув до ВРУ закон, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння, відмову від медогляду на ступінь сп'яніння.

Як відомо, новий закон повинен був вступити в силу з 1 липня.

Нагадаємо, проект закону був прийнятий восени 2018 року. В результаті ВРУ відклала його до 1 липня. Тепер він є фактично скасованим. Тобто водії, які сіли за кермо у нетверезому стані, відповідатимуть за злочин за адміністративним законодавством.