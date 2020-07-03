Українцям у Польщі доведеться відсидіти карантин

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 12:40

Нові заходи підготували у МВС Польщі.

Новину передає «Преса України».

Починаючи з 3 липня українські заробітчани, які прибувають у Польщу, повинні відсидіти карантин. Зокрема, мова йде про тих новоприбулих, які перетнули кордон літаком. Про це йдеться у розпорядженні голови МВС Польщі.

Разом з тим у сусідній з Україною країні розширили список людей, яким не доведеться відбувати карантин. Це учні, студенти, слухачі вищих навчальних закладів, післядипломної освіти, аспіранти з відповідними документами, а також науковці, які працюють у Польщі.