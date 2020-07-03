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Вдячні кримчани хочуть бачити Путіна президентом – РосЗМІ

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 12:13
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Вдячні кримчани хочуть бачити Путіна президентом – РосЗМІ

Російські контрольовані медіа повідомили, що кримчани проголосували за поправки до конституції РФ, які дозволять Володимиру Путіну бути вічним президентом.  

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, так зване голосування в Криму щодо поправок до конституції РФ показало, що жителі анексованого півострова бажають аби Володимир Путін знову був президентом.

Так, більшість кримчан в умовах окупації проголосували за відповідні поправки до конституції, які дозволили б обнулити президентські терміни чинного лідера Кремля.

«Голосуючи 1 липня за поправки до Конституції, Крим дав показник, який можна порівняти хіба що з історичним референдумом про входження до складу Росії. У березні 2014 го явка була 83%, за Конституцію прийшло голосувати 82% виборців. Тоді за входження в Росію проголосувало 96,7%. Через шість років за оновлену Конституцію - більше 90%», - відзначають російські пропагандистські ЗМІ.

За даними видання РИА Крым, жителі півострова таким чином висловлюють свою вдячність Путіну за «приєднання» Криму до РФ.

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