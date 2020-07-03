Вдячні кримчани хочуть бачити Путіна президентом – РосЗМІ

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 12:13

Російські контрольовані медіа повідомили, що кримчани проголосували за поправки до конституції РФ, які дозволять Володимиру Путіну бути вічним президентом.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, так зване голосування в Криму щодо поправок до конституції РФ показало, що жителі анексованого півострова бажають аби Володимир Путін знову був президентом.

Так, більшість кримчан в умовах окупації проголосували за відповідні поправки до конституції, які дозволили б обнулити президентські терміни чинного лідера Кремля.

«Голосуючи 1 липня за поправки до Конституції, Крим дав показник, який можна порівняти хіба що з історичним референдумом про входження до складу Росії. У березні 2014 го явка була 83%, за Конституцію прийшло голосувати 82% виборців. Тоді за входження в Росію проголосувало 96,7%. Через шість років за оновлену Конституцію - більше 90%», - відзначають російські пропагандистські ЗМІ.

За даними видання РИА Крым, жителі півострова таким чином висловлюють свою вдячність Путіну за «приєднання» Криму до РФ.