Узбережжя біля Одеси вкрилось трупами птахів

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 11:44

Очевидці відзняли відео надзвичайної ситуації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що у курортному селищі Затока, що біля Одеси, було помічено сотні мертвих птахів. Вони плавали біля одного з пляжів. В результаті тут виник нестерпний сморід.

Очевидці події зняли відповідне відео.

Вони зазначили, що ніхто, навіть екологи, не дали оцінку події.