Узбережжя біля Одеси вкрилось трупами птахів

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Очевидці відзняли відео надзвичайної ситуації.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що у курортному селищі Затока, що біля Одеси, було помічено сотні мертвих птахів. Вони плавали біля одного з пляжів. В результаті тут виник нестерпний сморід.
Очевидці події зняли відповідне відео.
Вони зазначили, що ніхто, навіть екологи, не дали оцінку події.
12:13: Вдячні кримчани хочуть бачити Путіна президентом – РосЗМІ
10:32: «Партія Шарія» остаточно не отримає понад 3 млн грн держфінансування
09:17: З'явилися нові дані про поширення коронавірусу в Україні
08:46: КНДР без коронавірусу - Кім Чен Ин похвалив свою партію
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