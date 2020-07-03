В МОЗ назвали області, де посилять карантин

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Погана епідеміологічна ситуація спостерігається в 4 областях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив на брифінгу з важливою заявою. За його словами, станом на сьогодні найгірша епідеміологічна ситуація спостерігається на Волині, Закарпатті, Рівненщині та Львівщині.
Тому у вищезгаданих областях планується посилення карантину.
«За поданням санепідемлікарів було зроблене подання щодо посилення обмежувальних заходів», - заявив Степанов.
Він також додав, що 11 регіонів в Україні демонструють перевищеня показника щодо коронавірусу. Як повідомлялось раніше, за минулу добу в Україні зафіксували 876 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих становить 46 763 людини.
10:32: «Партія Шарія» остаточно не отримає понад 3 млн грн держфінансування
09:17: З'явилися нові дані про поширення коронавірусу в Україні
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