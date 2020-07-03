В МОЗ назвали області, де посилять карантин

Аня Мартинюк 03 липня 2020, 11:09

Погана епідеміологічна ситуація спостерігається в 4 областях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив на брифінгу з важливою заявою. За його словами, станом на сьогодні найгірша епідеміологічна ситуація спостерігається на Волині, Закарпатті, Рівненщині та Львівщині.

Тому у вищезгаданих областях планується посилення карантину.

«За поданням санепідемлікарів було зроблене подання щодо посилення обмежувальних заходів», - заявив Степанов.

Він також додав, що 11 регіонів в Україні демонструють перевищеня показника щодо коронавірусу. Як повідомлялось раніше, за минулу добу в Україні зафіксували 876 нових випадків захворювання. Загальна кількість хворих становить 46 763 людини.